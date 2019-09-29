В воскресенье, 29 сентября в Кривом Роге вооруженный рецидивист на авто наехал на полицейского, и пытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции.

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево, после чего его и задержали.

Выяснилось, что мужчина уже был судим. Теперь ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.

Фото: НПУ

Напомним, что под Николаевом рецидивист взял в заложники женщину и собрался прыгнуть с ней с балкона.

Также в Киеве задержали рецидивиста, который шантажировал и ограбил следователя.