Сегодня, 29 сентября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между "Динамо" Киева и командой "Днепр-1".

Предварительно известен уже состав обои команд:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Родригеш, Цыганков, Беседин.



"Днепр-1": Юрчук – Полевой, Логинов, Лопыренок, Сафронов, Батагов, Кравченко, Когут, Коркишко, Назаренко, Супряга.

Отметим, что в составе у обоих команда нет дисквалифицированных игроков. При этом у "динамовцев" из-за травмы отсутствуют Миккель Дуэлунд, Денис Попов и Никита Бурда. Не будет на поле также Мохаммеда Кадири.

Защищать цвета "Днепра-1" не выйдет Сергей Булец, у которого контрактные обязательства.

Отметим, что на данный момент в турнирной таблице столичный клуб находится на третьем месте (14 очков), днепряне - на шестом (11 очков).

По прогнозам букмекеров победу одержит столичная команда – 1.27, ничья – 5.50, победа "Днепр-1" – 12.5. Если перевести коэффициенты в проценты, то "Динамо" с вероятностью в 75% одержит сегодня победу, а у "Днепр-1" только 8% вероятности на успех.

Добавим, что ранее "Днепр-1" уже встречался с "Динамо". Два года назад киевляне разгромили соперника со счетом 4:1.

Начало матча в 17:00.

Aрбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Aссистенты арбитра: Владимир Высоцкий (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)

Четвертый арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Наблюдатель арбитража: Виталий Годулян (Одесса)

Прямая трансляция матча





Напомним, что в центре Киева из-за матча "Динамо" - "Днепр" могут ограничить работу метро.

Также опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после перенесенной игры Динамо в Мариуполе.