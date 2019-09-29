Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова приняла участие во встрече ведущих российских генетиков и представителей министерства здравоохранения, посвященной редактированию ДНК человека.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех участников встречи, пожелавших сохранить анонимность.

Как пишет Bloomberg, встреча состоялась еще летом и носила закрытый характер. Поводом для нее стали исследования российского биолога Дениса Ребрикова, который путем редактирования ДНК пытается изменять человеческие гены.

По сведениям источников агентства, в течение трех часов дочь Путина слушала генетиков, а затем заявила, что "редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено только государственными учреждениями для максимального контроля". Но при этом она заметила, что "прогресс нельзя остановить".

Bloomberg также приводит слова высокопоставленного российского чиновника о том, что окончательное решение о допустимости редактирования ДНК человека может принять лично Путин.

Мария Воронцова - кандидат медицинских наук в области эндокринологии. Она работает в Научном медицинском центре эндокринологии Минздрава. По данным The New Times, свои научные статьи она подписывает фамилией мужа Йоррита Фаассена - бизнесмена из Голландии.​

В апреле 2019 года стало известно о включении Воронцовой указом президента в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.

Сам Путин не подтверждал и не отрицал, что Мария Воронцова – его дочь. Он лишь говорил, что обе его дочки живут в России и занимаются наукой.

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