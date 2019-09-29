На следующих выходных состоится акция протеста в защиту русских школ, организованная Русским союзом Латвии (РСЛ). Акцию анонсировала в своем Facebook лидер РСЛ Татьяна Жданок.

Жданок сообщила, что 5 октября в полдень состоится шествие от Ратушной площади до Кабинета министров.

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!" - написала политик.

Скриншот: Facebook/ tatjana.zdanoka

В понедельник, 23 сентября, в Латвии был одобрен законопроект Национального объединения, обязывающий обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссии Сейма для доработки. В тот же день правительственные партии пришли к соглашению, что со временем всю систему образования в Латвии следует перевести на латышский язык.

Ранее "Страна" сообщала, что дети неграждан в Латвии будут автоматически получать гражданство страны с 2020 года.

Мы также рассказывали о прошлогоднем многотысячном митинге в Риге против перевода школ на латышский язык.