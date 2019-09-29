Президент Украины Владимир Зеленский высоко ценит помощь нашей стране канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии журналу Der Spiegel. Скриншот статьи он опубликовал в Twitter.

"Президент Владимир Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Ангелы Меркель", – написал дипломат.

Однако в журнале сказано, что таким образом Мельник "пытается склеить осколки". Также издание пишет, что несмотря на критику Зеленского в адрес Меркель, ответственность за скандал возлагается на Вашингтон.

Фото: Twitter

Напомним, что Der Spiegel писало, что Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии в лице ее лидера канцлера Ангелы Меркель.

Также Трамп оценил Зеленского в Твиттере.