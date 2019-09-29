Посол Украины в Германии оправдался за Зеленского, который оскорбил Меркель перед Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский высоко ценит помощь нашей стране канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии журналу Der Spiegel. Скриншот статьи он опубликовал в Twitter.
"Президент Владимир Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Ангелы Меркель", – написал дипломат.
Однако в журнале сказано, что таким образом Мельник "пытается склеить осколки". Также издание пишет, что несмотря на критику Зеленского в адрес Меркель, ответственность за скандал возлагается на Вашингтон.
Фото: Twitter
Напомним, что Der Spiegel писало, что Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии в лице ее лидера канцлера Ангелы Меркель.
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