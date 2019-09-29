В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира 57-й бригады Юрия Головашенко, который пытался скрыть ДТП с участием другого военного. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части А1736, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащего этой же части", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 18 октября 2018 года на грунтовой дороге вблизи с. Раденское Олешковского района Херсонской области командир воинской части, управляя военным автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на военнослужащего этой же воинской части. В результате, последний получил тяжкие телесные повреждения.

Головашенко обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшем средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что в Киеве на Троещине нацгвардеец с амфетамином, скрываясь от погони, разгромил такси и киоск.

Также на трассе Киев - Чоп ночью в ДТП погибли двое военных.