Ночью 29 сентября в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру приехавшие на иудейский новый год хасиды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки потушить пожар собственными силами люди обратились за помощью к спасателям.

На место пожара прибыл дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части. Благодаря быстрым и профессиональным действиям специалистов ГСЧС дом удалось спасти. Пожар был ликвидирован к 3:41.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали из комнат дома пять хасидов, прибывших в Умань на Рош ха-Шана.

Как уже удалось выяснить, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Напомним, по данным ГСЧС, на празднование в Умань уже прибыли около 25 тысяч паломников-хасидов.

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