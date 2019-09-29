К главе украинского государства обратились с требованием предать гласности текстовую версию его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая петиция под №22/074716-еп появилась на сайте украинского президента.

Автору петиции Александру Немченко пришла идея обратиться с такой просьбой к Зеленскому в связи с обнародованием стенограммы его беседы с Дональдом Трампом.

"Недавно был такой прецедент: президент США выложил стенограмму своих переговоров с Вами. По требованию народа. Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!" - призывает от имени народа Немченко.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Документ зарегистрирован на ресурсе вчера, 28 сентября. За день с момента появления он набрал 60 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Ранее "Страна" рассказывала о появлении петиции с требованием снизить в 70 раз зарплату председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Также мы писали об отклонении Зеленским петиции о легализации оружия в Украине.