Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню о пропагандистах под названием "Вечерний М (мудозвон)". Видео он опубликовал на YouTube.

Так, текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".

Приводим отрывок текста песни:

Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг.

Напомним, что на Бориса Гребенщикова в Киеве напал радикал и обвинил в "рашизме".

Также Борис Гребенщиков заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.