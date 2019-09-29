"Вечерний м@дозвон". Гребенщиков спел песню о ТВ-пропагандистах. Видео
Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню о пропагандистах под названием "Вечерний М (мудозвон)". Видео он опубликовал на YouTube.
Так, текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".
Приводим отрывок текста песни:
Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг.
Напомним, что на Бориса Гребенщикова в Киеве напал радикал и обвинил в "рашизме".
Также Борис Гребенщиков заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.
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