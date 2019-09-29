Российский актер, известный по сериалам "Саша + Маша", "Воронины" и режиссер ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками. Об этом сообщает издание "Подъем".

По словам Дронова, он не может поверить в то, что Бочкарева употребляет запрещенные вещества.

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - сказал ошеломленный режиссер.

Георгий Дронов и Наталья Бочкарева. Кадр из "Счастливы вместе"

Также Дронов заявил, что всегда готов оказать Бочкаревой помощь, если она потребуется.

Напомним, 28 сентября появилась информация о задержании патрульной службой Москвы актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.

Актриса опровергла эти сведения. Однако вскоре в сети появилось видео ее задержания, на котором она признается сотруднику ДПС, что при ней есть кокаин.