Украина не будет восстанавливать авиарейсы из аннексированного Крыма. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя свое ранее заявление о транспортном соединении полуострова с материком.

"Всем даю объяснения. По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Рядом с КПВВ обустраивают станции, из которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал чиновник.

Министр отметил, что речь не идет о восстановлении любых рейсов с и на полуостров.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и двигаться дальше по Украине", - пояснил Криклий.

Интересно, что судя из слов Криклия, территория Крыма - это уже не Украина.

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Напомним, Сенцов заявил, что Россия оказалась для крымчан более комфортной, чем Украина.

Также в Украине выросло число вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.