О смерти политика сообщило агентство "Интерфакс".

По его данным, смерть наступила вследствие инсульта, который Юрий Мешков перенес в Турции, после чего был доставлен на лечение в Россию - город Красногорск, который находится под Москвой.

Мешков был первым и единственным президентом Крыма с февраля 1994-го по март 1995-го года. После этого должность была упразднена. Мешков активно выступал за сближение республики с Россией.

В 2011 году его депортировали в Россию по инициативе СБУ.

Мешков - родом из Синельниково в Днепропетровской области. Был соучредителем Русского движения Крыма. В начале 1994 года во главе блока "Россия" победил на единственных в Крыму президентских выборах.

Мешков был намерен ввести в Крыму рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство, ввести московское время, и т. п. Однако в силу жесткого противодействия как со стороны украинских властей, так и со стороны внутрикрымской оппозиции, реализован был только переход на московское время.

В одном из интервью Мешков говорил:

"Крымчане сделали свой выбор, проголосовав за единение с Россией, за восстановление экономических отношений, за восстановление военно-политического союза с Россией, за всё то, что было провозглашено РДК (Русское движение Крыма - Ред.) еще в августе 1991 года. Это позволит прежде всего спастись всем гражданам Республики Крым от окончательного краха того, что раньше называлось экономикой. Естественно, этого достичь невозможно, если следовать курсу, предложенному киевским руководством на отрыв от России".

Юрий Мешков был лишен поста 17 марта 1995 года, в соответствии с Законом Украины "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым", который лишил полуостров фактического суверенитета.

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