В воскресенье, 29 сентября в Киеве в честь погибших в Бабьем Яру проходит ежегодный Марш памяти. Об этом сказано на странице акции в Facebook.

Отмечается, что шествие началось на ул. Сечевых Стрельцов от кинотеатра "Киевская Русь", участники пройдут по к Меноре в Бабьем Яру.

"Мы пройдем пешком путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне – наши родные, близкие и их друзья. Среди них были старики, женщины и дети", - сказано в сообщении.

Добавим, что это уже четвертый Марш памяти, который проводят в столице.

Фото: Скриншот

Напомним, что Зеленский обратился к украинцам по поводу Бабьего Яра и призвал не допустить таких "ошибок" в будущем.

Также первый в Украине Мемориал Холокоста построит компания из Австрии. Фото.