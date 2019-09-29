Легендарный голливудский актера Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото со своим сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД России.

Таким снимком культовый артист поздравил сына с Днем рождения.

"С днем рождения, Кристофер, ты моя ценность. Я любил каждую минуту наблюдать за твоим взрослением, ты заставляешь меня так гордиться каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал. Я люблю тебя!" - написал он.

Русскоязычные пользователи отметили российскую форму сына Шварценеггера.

"Russian style", "Русским ментом стал", "Фильм "Красная Жара" вспомнил", "Еще и полковник! Красавец", - писали в сети.

Фото: Скриншот 

Напомним, что Шварценеггер в прямом эфире показал, как может давить автомобили на личном танке.

Также Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".

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