Журналисты Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев в Facebook поглумились над смертью выдающегося театрального и кинорежиссера Марка Захарова. Это далеко не первый раз, когда двое экс-россиян устраивают веселые пляски на костях.

"Страна" решила вспомнить похожие случаи, когда Бабченко и Муждабаев злорадствовали по поводу кончины знаменитостей или массовой гибели простых людей.

Список Бабченко

Один из первых глумливых комментариев журналиста, вызвавших большой резонанс, был связан с крушением 26 декабря 2016 года самолета Ту-154 в Черном море. На борту лайнера находились участники Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и известная доктор Елизавета Глинка.

Бабченко тогда заявил, что не испытывает жалости к погибшим, поскольку они поддерживали ненавистную ему российскую власть.

"Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии?.. Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким... Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе...

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше", - написал Бабченко на Facebook.

Скриншот: Facebook/ babchenkoa

В 2018 году беглый журналист порадовался похоронам умершего после болезни певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона и погибшего в результате покушения главы т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Прощание с обоими проходило в Москве и Донецке почти одновременно 31 августа.

Эти события Бабченко назвал в своем Twitter удачей. А заодно вспомнил и трагически погибших в авиакатастрофе 2016 года участников ансамбля Александрова.

Скриншот: Twitter/ StarshinaZapasa

В марте блогер в Facebook в своей развязной манере объяснял, почему он не скорбит по поводу смерти певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 38 лет.

"Вы наверняка думаете, что я - циничная бесчувственная скотина. Нет. Это не так. Я и сам хочу поскорбеть. Ну как же. Эта улыбка. Утренняя почта. Утренняя звезда. Песня-74 (или какая там). Одного года рождения. Детство. Мама. Теплый ламповый телевизор... А потом злые бессердечные люди со словами "Аркан, ты такое любишь" прислали эту фотографию. Юлия Началова. На концерте в "ДНР". В прошлом году.

По приглашению руководства республики. В поддержку скреп, величия и оккупации. И скорбь как рукой сняло чота", - высказался Бабченко.

Скриншот: Facebook/ babchenkoa

Почти 2 месяца спустя, в мае, журналист счел необходимым всем рассказать, как его порадовала смерть коллеги Сергея Доренко.

"Хоть какая-то радость", - написал Бабченко под сообщением о гибели Доренко, опубликованным российским журналистом Данилой Гальперовичем.

Скриншот: Facebook/ danila.galperovich

Ну а в июле этого года поводом для глумления Бабченко выбрал разгул стихии в Иркутской области. Тогда из-за паводка погибли 22 человека, сотни остались без крова.

"Тут в Ебанаториуме затопило очередную помойку, которые они почему-то называют городами. Домики прибило к мостику, стон, плач, руки к небу, как же так, никогда такого не было и вот опять", - со злорадством начал заметку в "Обозревателе" Бабченко.

Далее он принялся разносить россиян и обвинять их самих в несчастье. Связав его, конечно, с Путиным и Крымом.

"Сами построились в зоне затопления, сами выбрали себе упыря, сами орали Крымнаш, сами поддержали войну, сами остались без денег, сами из-за этого вырубили и уничтожили свою природу и свою землю, сами убили себя и своих детей - и сами плачутся. Жрите. За обе щеки. Чтоб навсегда. Чтоб дошло. Чтоб хоть что-то, может, в мозгах сдвинулось. Чтоб детям добытого опыта хватило. Чтоб, суки, триста раз теперь думали, прежде чем очередную войну с очередным величием поддержать. Чтоб из всех ушей полезло", - фонтанировал ненавистью журналист.

"Людоеды" и "проститутки" Муждабаева

От Бабченко не отставал его друг Муждабаев. В своей колонке на "Обозревателе" он назвал умершего Иосифа Кобзона людоедом.

"Говорят, Кобзон +. Мне, в принципе, пофиг, не проверял. Два слова. Образ творческой личности, певца для него был всего лишь образом. На самом деле страшный был человек, очень серьезный бандит, убийца. Мне рассказывали люди, близкие к органам, что в 90-х он собственноручно людей убивал, про заказанных - и говорить нечего. Поэтому, когда он стал за убийства украинцев, я не удивился совсем. И в качестве идеолога, и лично крови на нем по горло. Посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть", - высказал свое ценное мнение крымскотатарский журналист.

Проехался Муждабаев и по Доренко.

"Доренко как символ аморальнейшего общественного явления – жив. Он жив до тех пор, пока жив и угрожает миру людоедский рейх, построенный при его активном участии... Доренко, сколько я его помню (лично не знал), никогда не был журналистом. Может быть, в ранней юности. А всю свою взрослую жизнь он распродал на корню. Посвятил ее сначала политической проституции, а потом, закономерно, – чужим смертям. В Чечне. Украине, Сирии – массовым. Он оправдывал все преступления рейха, делал их "легитимными" для внутреннего употребления, выскабливал из черепов россиян последние клетки разума. Отравлял жителей рейха шовинизмом, фашизмом", - написал Муждабаев.

А в конце заметки он вообще сравнил Доренко с Геббельсом и заявил. что забанил тех, кто посмел скорбеть по журналисту.

"Многих из безумного "либерального" коллектива плакальщиков по мини-Геббельсу я уже забанил в соцсетях, вычеркнул из списка вменяемых", - сказано в заметке.