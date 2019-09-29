В Миргороде Полтавской области после операции по удалению аппендицита умерла 14-летняя девочка. Об этом в Facebook сообщил, член Союза журналистов Украины, врач по специальности Юрий Климченко.

Он рассказал, что 14-летней Алене Пупко, жительнице с. Савинцы Миргородского района, "стало плохо" 26 сентября под вечер, когда возникли боли в животе и тошнота. Утром следующего дня, 27 сентября, дед и мать на своем авто отвезли девочку в миргородскую больницу.

"Там ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких-либо действий до самого вечера. На операцию хирурги взяли с диагнозом острый аппендицит аж в 18:30 и оперировали около двух часов. После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре в этот же поздний вечер и умерла", – сказано в сообщении.

Климченко полагает, что аппендицит у девушки осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости). При этом родные девочки считают, что ребенок могла бы жить, если бы халатность врачей.

"Думаю, за такое безразличное и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе требуется детальное расследование этого дела и наказание виновных", – отметил Климченко.

Фото: Скриншот

Напомним, что в больнице умер один из пассажиров автобуса, попавшего в крупное ДТП в Умани.

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