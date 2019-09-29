Журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Иванов в соцсетях призвали не скорбеть из-за смерти известного российского режиссера Марка Захарова.

Так, Бабченко в Facebook написал, что ему "уже пофигу на всю эту плесень запоребриковую".

"Что у них там, кто у них там... Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался. Происходящее на Выдубичах интересует меня уже на десять порядков больше, чем откинутые копыта очередного там художественного лизоблюда из Залесья. Не скорблю. Помер - и *уй с ним. Земля стекловатой", - отметил он.

Фото: Скриншот

Иванов в соцсети написал, что режиссер Захаров" снимал отвратительную патоку с претензией на философичность для всеядных советских рабов, подкармливая их суррогатом свободомыслия".

"Не знаю, чего могли научить его фильмы и даже не представляю, насколько пустотелой и непритязательной нужно быть существом, чтобы на таком учиться или этим надышаться. В указанном контексте его личностный камдаун в конце жизни жизни выглядит абсолютно логичным. Искренне сочувствую всем тем, кто любил эту е*анину. Похоже, вы действительно очень несчастные люди", - добавил журналист.

Фото: Скриншот

Напомним, что ранее крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев призвал не скорбеть о смерти знаменитого режиссера Марка Захарова.

"Страна" также собрала самые известные фразы из фильмов Марка Захарова.