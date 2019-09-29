Украинский певец Олег Винник ударился в "зраду" - он усомнился в аннексии Крыма и назвал АТО "непонятной войной".

Ранее Винник попал на "Миротворец" после того, как принял участие во флешмобе с российскими звездами ТВ и шоубизнеса.

Последние заявления Олега вызвали бурю негодования у сторонников войны с Россией.

"Страна" разбиралась, что повлияло на взгляды певца и как он оказался в когорте "сепаратистов".

За что Винник попал на "Миротворец"

Олег Винник недавно принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами. Певец появился с ними на видеоролике.

Видео с клипом #ВсемМир опубликовано в YouTube на странице организации "МИР 519". В описании ролика говорится: "Очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться! Мир один для всех и другого у нас не будет!"

Кроме Винника, в клипе снялись Владимир Познер, Мирей Матье , Алессандро Сафина, Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, , Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Дмитрий Певцов и другие.

Также Олег Винник снял отдельное обращение, в котором он поет несколько строчек из "Волчицы" и выступает с заявлением:

"Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь один в друга. Всем мир!"

После этого данные Олега Винника появились на сайте "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.

Отмечается, что артист стал участником "российской пропагандистской антиукраинской акции "Всем мир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Попытался оправдаться и снова попал в "зраду"

Позже Олег Винник дал интервью программе "Вікна" на СТБ, где объяснил свое участие во флеш-мобе.

По его словам, он не знал, что в акции будут участвовать российские артисты и его имя было использовано в этом контексте без его ведома.

"Что касается использования моего видео в клипе "Мир 519", я об этом вообще не знаю, это не мое дело, я об этом ни с кем не договаривался и мое имя, моя персона использована за мой спиной, без моего ведома", - заявил Винник.

При этом, о том, что проект, в котором он участвует, российский, певец, судя по всему, понимал.

"Такие вещи, когда мы сегодня делаем большой акцент "Россия - Украина", это мешает делам мирным. Мне кажется, я повторюсь, мы должны думать о мире сегодня, а не искать какие-то подводные камни. Не осуждать кого-то", - заявил Винник в ответ на вопрос о российском происхождении флешмоба.

Журналистка СТБ почему-то от имени "почитателей Винника" задала вопрос, знает ли он, чей Крым и что на Донбассе происходит агрессия России. А заодно попросила заверить, что он не поедет на гастроли в РФ.

"Все это неважно абсолютно. Важно то, что ты делаешь, твои поступки", - ответил певец. И перешел к теме Крыма и Донбасса.

"Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня об этом говорить не нужно, это ничего не дает. Когда ты кричишь "Наш Крым!", а он не наш - то имеем, что имеем. Правильно? Есть факт. Так почему мы должны кричать, что он наш? Мы ничего не решаем. И если быть конкретно откровенным: за Крым не умер ни один солдат. Не погиб не один. Что дорого – Крым или Донбасс, или Украина? Почему мы делим, почему ставим акценты на какие-то вещи? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем жизни, судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли... В непонятной для меня войне, которая называется АТО. И конца пока этому нет", - эмоционально сказал Винник.

Правда, после этого он заверил, что концертов в России он давать не собирается.



Таким образом, суть заявления Винника понятна: певец считает, что Украина сдала Крым без сопротивления, при этом власть требует ритуального признания украинской принадлежности полуострова.

Причина позиции певца

Всю свою творческую биографию Олег Винник уклонялся от политики. И лишь летом 2019 года заявил, что поддерживает Аграрную партию Михаила Поплавского - еще одного известного певца.

При этом Винник в своем творчестве ориентируется на более взрослое поколение. Видимо, поэтому он - частый гость праздничных концертов на телеканале "Интер", где выступал в честь Дня победы и регулярно появляется на новогодней елке.

Винник выступал от Украины на "Славянском базаре" в Беларуси. В репертуаре певца есть песни на русском языке - например "Моя душа".

То есть было ясно, что Винник - не националист и придерживается нейтральной позиции по вопросам, которые раскалывают общество после Майдана.

Причем, судя по легкому раздражению певца в его нынешнем интервью, скорее всего он действительно не ожидал такой реакции на участие во флешмобе. Но все равно не поддался на требования журналистки сделать определенные политические заявления. И "окрасил себя" совсем по-другому - как сторонника мира, а не войны с Россией.

В чем может быть причина такой позиции?

Вспомним, что Олег Винник - не единственный украинский артист, оказавшийся проклинать РФ и призывающий к миру.

Это показал предыдущий отбор на Евровидение, где в финал вышли артисты дуэта "Анна-Мария", отказавшиеся признать Крым украинским. А победила в конкурсе певица Марув, которая регулярно ездит на гастроли в РФ. И после травли со стороны НТКУ отказалась от поездки на Евровидение.

У Марув тоже был выбор - выступить с антироссийских позиций и поехать в Тель-Авив на конкурс, но она отказалась.

Как видим, и Винник, несмотря на "Миротворец" и травлю со стороны "порохоботов" не изменил своей позиции и даже "усугубил" ее (как и Марув, которая продолжает зарабатывать на гастролях в РФ).

То есть для многих украинских исполнителей оказалось критически важно не вестись на соблазны идеологического мейстрима.

Для одних это личная гражданская позиция, для других - нежелание терять доходы от российских зрателей (нынешние или потенциальные), для третьих - желание остаться за пределами "повестки ненависти", чтобы не растерять аудиторию в Украине.

Журналист Андрей Манчук считает, что травля только разозлила Винника, поэтому он сделал резкие заявления о Крыме и АТО.

"Когда в стране нет левой интеллигенции, левым певцом неожиданно оказывается известный поп-исполнитель, кумир "одиноких вовчиць" Олег Винник.

Травля за участие в невинной мирной инициативе его только разозлила".