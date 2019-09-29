Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонной беседы с лидером США Дональдом Трапом, последний не осуществлял на него давление. Поэтому, по мнению Трамап, это должно раз и навсегда положить конец "охоте на ведьм". Об этом он написал в Twitter.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям" в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец последней "охоте на ведьм". Остальные уже превратились в прах", - сказано в сообщении.

Со слов Трампа, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

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Напомним, что больше 300 экс-сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности за разговор с Зеленским.

Также Белый дом засекретил телефонные переговоры Трампа с Путиным и саудами.