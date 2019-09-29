В Саудовской Аравии после ссоры застрелили бригадного генерала королевской охраны Абдель Азиз Фахема. Об этом сообщает пресс-служба МВД королевства.

Убийство произошло в Джидде, где генерал после ссоры открыл стрельбу. Фахем скончался в больнице от полученных ранений.

Согласно заявлению МВД, перестрелку начал в доме общий знакомый вышеупомянутых лиц - Мамдух бен Машааль. После разговора на повышенных тонах между генералом и Мамдухом, последний вышел из дома и вернулся с оружием в сумке, из которого открыл огонь. В результате ранения также получил хозяин дома Турки и работавший у него гражданин Филиппин.



"После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности", - сказано в сообщении.

Генерал скончался от ранений после того, как был доставлен в больницу. Семеро раненых доставлены в городскую больницу, состояние у всех стабильное.

Напомним, что наследный принц Саудовской Аравии признал вину в убийстве журналиста Хашогги.

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