Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии в лице ее лидера канцлера Ангелы Меркель. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что в ходе июльского телефонного разговора президента США Дональд Трамп, Зеленсекий поддержал мнение главы Белого дома о бездействии Меркель.

Так, во время беседы Трамп заявил, что Меркель "много говорит, но мало делает". В ответ Зеленский ответил: "Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов".

Der Spiegel подчеркивает, что эти слова украинского лидера вызвали недовольство в Берлине, ведь другие дипломатические заслуги бундесканцлера в ходе разговора двух лидеров отмечены не были.

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер (Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ - Ред.) сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", - сообщал лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Напомним, что в Сенате США требуют дословную стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Также в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа.