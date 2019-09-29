Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ОПУ.

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем одну из самых трагических страниц нашего прошлого - 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан. Невероятная и страшная по своей сути политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в плановое уничтожение представителей еврейской национальности на оккупированных нацистами землях", - сказано в сообщении..

Зеленский отметил, что Бабий Яр стал местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима".

Также президент назвал и другие места, где в годы Второй мировой войны свирепствовал Холокост и проходили массовые казни: Богдановка, Николаевской области и Винница, Одесса, Житомир, Харьков и Закарпатье.

"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов", - отмечено в сообщении.

Фото: Скриншот

Отметим, что в день памяти чиновники и политики на страницах в соцсетях размещают траурные свечи. Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Facebook написал: "Помним, чтобы не допустить снова".

Фото: Скриншот

Напомним, что в Украине осквернили еще один памятник жертвам Холокоста.

Также первый в Украине Мемориал Холокоста построит компания из Австрии.