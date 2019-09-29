Госдеп США возобновил внутреннее расследование об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки. Это происходило в бытность Хиллари на посту госсекретаря в 2009-2013 годах, передает The Washington Post.

Издание пишет, что Служба дипбезопасности Госдепа снова начала опрос чиновников, контактировавшими с Клинтон, уведомив их о возможной ответственности за недавно обнаруженные инциденты с безопасностью. Всего служба общалась с 130 чиновниками.

Отмечается, что сотрудникам не грозит уголовное преследование, однако результаты расследования могут навредить их репутации.

Бывшие должностные лица из администрации прежнего президента США Барака Обамы охарактеризовали происходящее как "в высшей степени агрессивное преследование".

В свою очередь в Госдепартаменте изданию заявили, что следуют стандартному протоколу расследования, которое началось еще при президентстве Обамы.

"Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Речь идет о времени, которое необходимо для того, чтобы просмотреть миллионы электронных писем - это около трех с половиной лет", - сообщили газете в ведомстве.

Скандал с утечкой писем Клинтон положил начало так называемому "Кремлингейту" в США. Оппоненты обвиняли Трампа, что почту его конкурента на выборах-2016 взломали российские хакеры. И что будущий президент об этом не только знал, но и поощрял слив данных через Wikileaks.

Впрочем, сам Трамп это отрицал, а проведенное в США расследование вины президента не обнаружило.

Издание The New York Times в свою очередь пишет, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским интересовался теорией, согласно которой на одном из украинских серверов могли находится пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон.

"Страна" детально разбирала эту тему в материале Тайна сервера Демпартии. Почему Трамп в разговоре с Зе заявил о кибератаке из Украины и при чем здесь Пинчук.

Напомним, что Клинтон назвала Трампа предателем и поддержала его импичмент.

Также адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование "сговора" Клинтон.