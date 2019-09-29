В Киеве открыли отреставрированный памятник архитектуры – церковь Спаса на Берестове 12 столетия, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба Печерской райгосадминистрации.

"В центральной части города Киева состоялось открытие отреставрированного памятника архитектуры - церкви 12 века Спаса на Берестове, входящей в ансамбль Киево-Печерской лавры, который включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших сооружений Киева", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по реставрации начались в 2017 году. В ходе проведения работ сохранены аутентичные фрагменты церкви.

В пресс-службе подчеркнули, что особую ценность составляют фрески, в интерьере есть уникальный целостный ансамбль фресковой живописи эпохи Петра Могилы, а также около 100 кв. м. древнерусской фрески.

Фото: Facebook

Напомним, что КГГА отменила реставрацию сгоревшего Центрального гастронома в Киеве.

Также В Минкульте сообщили, что вмарте в Софийском соборе продолжатся ремонтно-реставрационные работы.