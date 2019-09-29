Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой устроила скандал из-за русскоговорящего водителя такси службы "Уклон".

В Facebook она написала длинный пост о том, как ехала в такси, с водителем, который отказался разговаривать с ней на украинском языке.

"Уклон присылает таксистов - насильников", - начала Ницой свой пост.

"Спрашиваю: не пробовали с клиентами украинском разговаривать? - И не собираюсь. У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнул рот, ан нет, продолжает добивать. - Зачем мне это. Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете. Какая разница на каком языке, - выдает водитель одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды", - написала Ницой в сети.

Она отметила, что после позвонила в службу "Уклона", где общалась с оператором. Но ей ответили, что водитель у них не работает, и он такой же пользователь сервиса, как и сама Ницой. Кроме того, в службе заявили, что не регулируют языковых предпочтений водителей.

"Водителя нельзя заставить говорить на языке, на котором ему не удобно!.. Я не знаю, как я водителю сделаю замечание разговаривать с вами на неприемлемом для него языке", - отвечал оператор.

Ницой осталась недовольна ответом, требуя, чтобы в правилах обслуживания такси "Уклон" прописали общение с клиентами на государственном языке.

"То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по уклону такси - приезжает к вам на вызов насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца, а Уклон скажет: "Мы здесь ни при чем. Мы сайт. Насильник и убийца такой же пользователь, как и вы. Это вы его вызвали", - негодовала она.

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