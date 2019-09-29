Завтра, 30 сентября в Киеве восстановят движение трамваев №1 и №3 и троллейбуса №27К. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено", - сказано в сообщении.

При этом, отменяется движение автобусов по маршруту №3Т и №4, сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Отмечается, что с воскресенья, 29 сентября скоростные трамваи будут курсировать без пассажиров.

Напомним, что с 28 сентября отменили движение трамваев №2. Вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

Фото: КГГА

Ранее "Страна" солбщала, что названы улицы в центре Киева, где на выходных перекроют движение из-за Kyiv Lights Festival.

Также в Киеве на проспекте Правды мужчина пытался успеть в троллейбус, но врезался в дверь.