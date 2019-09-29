Между Крымом и материковой Украиной намерены возобновить транспортное пассажирское сообщение. Об этом "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Видео этого интервью опубликовано на YouTube-канале СМИ.

Криклий отметил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий.

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".

Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном.

Напомним, что в Украине выросло число вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Также на КПВВ с Крымом ограничат пропуск авто.