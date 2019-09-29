Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне скандала с импичментом из-за разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что глава Белого дома в субботу, 28 сентября играл с Линдси Грэмом, сенатором-республиканцем от Южной Каролины, а также с двумя бывшими профессиональными игроками в гольф.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме опубликовали текст стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, который состоялся 25 июня, сразу после парламентских выборов в Украине.

Также бывший вице-президент США Джо Байден отреагировал на публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, во время которого Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского заняться расследованием дела Хантера Байдена.