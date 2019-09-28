Украинская гривня по отношению к доллару будет каждый год терять по 50 копеек. Об этом сообщают эксперты Международного кредитного агентства S&P Global Ratings.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс на следующие четыре года будет выглядеть так:

2019 год - 27,00 гривен за доллар

2020 год - 27,50 гривны за доллар

2021 год - 28,00 гривен за доллар

2022 год - 28,50 гривны за доллар

Агентство S&P также повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

Напомним, что доллар и гривня ушли отмечать последние выходные сентября на отметке 24,115 грн/$.

Также в середине последней недели сентября гривня снова окрепла на межбанке Украины.