Александр Друзь после скандала с редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" вернулся в студию передачи "Что? Где? Когда?". Знаток был замечен в зале на начале осенней серии игр в субботу вечером, 28 сентября.

"На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация... Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела", - рассказывал накануне Друзь о своем возвращении RT.

Он отметил, что в текущем сезоне играть не будет, так как уже заявлена Инна Семенова.

"На мой взгляд, она заслужила право играть вторую игру. Она будет играть. На этот сезон она заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится - я сяду", - пояснил знаток.

Друзь также выразил мнение по поводу перспектив команд в новом сезоне.

"Мне нравится команда Сиднева. Выйдет ли она в этот самый сезон? Не думаю, потому что там много команд на более удобных местах. А может, и выйдет в зимнюю серию. Это игра. Я люблю команду Сиднева, естественно, потому что я в ней играл", - поделился Александр Друзь.

Александр Друзь

Напомним, что в начале 2019 года российский "Первый канал" принял решение об отстранении на неопределенный срок знатока Александра Друзя от участия в передачи "Что? Где? Когда?" из-за якобы попытки подкупа редактора передачи "Кто хочет стать миллионером?"

Тогда же Друзь обвинил в мошенничестве своего обвинителя.