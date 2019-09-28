Два военных самолета США были замечены у берегов аннексированного Крыма. Об этом сказано в данных мониторингового ресурса PlaneRadar, передает РИА "Новости".

Сообщается, что в 11:05 радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции, начал разведку у западных границ полуострова. Воздушное судно в течение нескольких часов курсировало вокруг Крыма на высоте почти шесть километров и со скоростью более 531 километра в час.

Также самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и полетел в акваторию Черного моря. Около 12 часов дня он приступил к разведывательной операции. Судно несколько раз облетело район вблизи южного и юго-западного побережье Крыма. На это у него ушло более двух часов.

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Напомним, что стратегический дрон США 7 часов сканировал территорию России с высоты 16 км.

Также польский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за ремонта ВПП и улетел в Борисполь.