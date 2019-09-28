Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может попасть под уголовное преследование. Главе правительства могут предъявить обвинения за нарушения закона, якобы допущенные им в период работы на посту мэра Лондона, пишет Financial Times.

Сообщается, что Джонсон был уличен в связях с американской бизнесвуман Дженнифер Акури. Гражданка США якобы получила 155 тысяч долларов в виде грантов на развитие бизнеса в то время, когда Джонсон был мэром британской столицы.

При этом сам Джонсон утверждает, что ни в чем не виноват. Свою позицию ему предстоит высказать перед Лондонской ассамблеей не позднее будущего вторника, 1 октября.

Напомним, что Борису Джонсону грозит расследование из-за связей с американской бизнес-вумен.

Также Борис Джонсон срочно покинул Генассамблею ООН и вылетел в Лондон.