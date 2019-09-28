Президент Грузии заявила, что хочет наладить диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о попытках налаживать диалог с Россией. Об этом передает "Грузия Онлайн".
Таким заявлением лидер государства отреагировала на встречу главы Министерства иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и его коллеги из России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.
"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - отметила Зурабишвили.
Она также заявила, что отзывы от представителей ЕС и США о встрече грузинского и российского главы дипломатии были положительными.
Напомним, что в Киев прибыл новый посол Грузии и заявил, что Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.
Также премьером Грузии назначили главу МВД, который подавлял антироссийские протесты .