Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о попытках налаживать диалог с Россией. Об этом передает "Грузия Онлайн".

Таким заявлением лидер государства отреагировала на встречу главы Министерства иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и его коллеги из России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - отметила Зурабишвили.

Она также заявила, что отзывы от представителей ЕС и США о встрече грузинского и российского главы дипломатии были положительными.

Напомним, что в Киев прибыл новый посол Грузии и заявил, что Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.

Также премьером Грузии назначили главу МВД, который подавлял антироссийские протесты .