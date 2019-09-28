"Помолимся о ее душе". Волочкова устроила в сети панику, намекнув на смерть Заворотнюк
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram архивное видео со своего выступления в ТВ-шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.
Своим постом балерина вызвала волну негодования среди подписчиков, поскольку написала: "Сейчас можно только молиться о ее душе". Пользователи сети посчитали, что Волочкова сообщает о смерти Заворотнюк.
Из-за критики в соцсети балерина закрыла комментарии под постом и изменила текст: "Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов".
Фото: Скриншот
Напомним, что Заворотнюк перенесла вторую операцию, и у нее появился шанс на поправку.
Также дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое.
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