Судно Bourbon Rhode с украинцами на борту, что попало в шторм в Атлантическом океане, затонуло. Об этом сообщил судовладелец, передает УНН.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются", – сказано в сообщении.

Также по состоянию на 18 часов 28 сентября спасены двое украинцев, которые находились на судне – их нашла на шлюпке.

"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Двое из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", – сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По некоторым данным, всего на борту находилось десять украинских граждан.

Напомним, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого – граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Об этом стало известно сегодня.

Случилось происшествие на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое – украинцы, были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска.