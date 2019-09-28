Судно с украинским экипажем затонуло в Атлантическом океане
Судно Bourbon Rhode с украинцами на борту, что попало в шторм в Атлантическом океане, затонуло. Об этом сообщил судовладелец, передает УНН.
"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются", – сказано в сообщении.
Также по состоянию на 18 часов 28 сентября спасены двое украинцев, которые находились на судне – их нашла на шлюпке.
"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Двое из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", – сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
По некоторым данным, всего на борту находилось десять украинских граждан.
Напомним, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого – граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Об этом стало известно сегодня.
Случилось происшествие на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.
Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое – украинцы, были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска.