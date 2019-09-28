"Укрнафта", владельцами 40% акций которой являются компании, связанные с Игорем Коломойским, намерена погасить 18 млрд грн задолженности перед госбюджетом, накопленной более чем за 15 лет, за счет налогоплательщиков.

То есть каждый украинец заплатит по 428 грн, сказано в в публикации ZN.ua.

Сообщается, что в ходе корпоративных преобразований НАК "Нафтогаз Украины" в группу "Нафтогаз" коммерческий директор Юрий Витренко получил от НАКа как владельца государственного (и превалирующего) пакета акций "Укрнафты" право решать накопившиеся с этой компанией вопросы.

Так, на заседании правления НАКа 18 сентября этого года, Витренко убедил членов правления в том, что надо вернуть "Укрнафте" около 2 млрд кубометров природного газа, некогда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) "Укртрансгаза".

Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн "Укрнафта" перечисляет в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом (накопленной с 2006 года).

Таким образом, будет реализована схема, которую давно лоббировал Игорь Коломойский - погасить налоговый долг за счет государства.

Напомним, что в Нафтогазе объяснили, как цены на газ для украинцев связаны с погодой в Китае.

Также Нафтогаз опубликовал перечень городов, которые оказались под угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов.