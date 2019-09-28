В США скончался внук американского рэпера Снуп Дога Кай умер спустя десять дней после рождения. Об этом в Instsgram сообщил отец новорожденного Корда Броду (на фото ниже он с другим ребенком).

"Спасибо за все соболезнования. Я думаю, что мы получили самый большой урок. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за 10 дней, проведенных здесь, на земле. Он умер на моих руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня", - написал он.

Также Бродус поблагодарил подписчиков за соболезнования. Он добавил, что за десять дней Кай "сделал все, что ему было нужно": принес в мир любовь и добро.

Ранее дядя Кая Корделл сообщил, мальчика не стало 25 сентября. Причина смерти не уточняется.

Корда Броду. Фото: Скриншот

Напомним, что в Тернополе от осложнений после кори умер ребенок, который 9 месяцев был в коме.

Также на Кипре утонул трехлетний ребенок из Украины.