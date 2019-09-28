Инцидент с бывшим парламентарием Григорием Смитюхой произошел перед выходными в магазине "Антошка" на бульваре Леси Украинки.

Как узнала "Страна" из собственных информированных источников в МВД, когда экс-нардеп выбирал детские игрушки, к нему в карман запустила руку воровка, промышлявшая в зале среди зазевавшихся покупателей.

Добычей карманницы стали около 14 тысяч гривен наличными из портмоне бывшего депутата-регионала. Карманная кража была раскрыта по горячим следам - сам экс-нардеп ранее работал в МВД и правоохранительном комитете ВРУ, а один из его братьев - Василий - сейчас трудится начальником отдела представительства в административном судопроизводстве управления представительства защиты интересов граждан и государства в суде прокуратуры Киева.

Воровкой оказалась местная жительница, ранее привлекавшаяся за подобные преступления. По ч.1 ст.185 УК Украины "Кража" грозит до 3 лет тюрьмы.

Григорий Смитюха. Фото с сайта dsnews.ua

Напомним, что в Киеве у переселенцев украли документы на три квартиры в Донецке.

Также у столичного депутата от партии Порошенко прямо возле мэрии украли часы по цене квартиры.