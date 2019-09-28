В субботу, 28 сентября сепаратисты 17 раз проводили обстрел позиций ВСУ. Пострадавших среди украинских военных нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Марьинки с направления Трудовское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя с направления Набережного - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного с направлений Пикуз и Ужовки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского с направления Голубовского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи станции Кондрашевская с направления Красного Яра - из миномета калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новгородского с направления Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого с направления Калинового - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Фото: Скриншот

Напомним, что украинские позиции в зоне ООС за полдня обстреляли 15 раз, есть раненые.

Также на Донбассе во вторник погиб украинский военный.