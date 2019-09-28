В субботу, 28 сентября львовские "Карпаты" на своем поле проиграли "Колосу" из Ковалевки. Львовяне уступили со счетом 1:2.

Первый гол на 9-й минуте забил "Колос": Смирный воспользовался скидкой от партнера и расстрелял ворота Пидкивки из пределов штрафной. Но уже на 28-й минуте принимающая сторона сравняла счет, гол забил Назарин.

В конце первого тайма Волков забил "Карпатам" еще один гол. Во втором тайме на 75-й минуте Кристиан Понде не забил пенальти в ворота "Колоса".

"Карпаты" - "Колос" - 1:2 Голы: Назарина, 28 - Смирный, 9, Волков, 44

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл, Клец (Войковиц, 65), Назарина, Кириленко (Бойчук, 58), Ди Франко, Диого, Понде (Лоренцен, 77)

Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Смирный (Кызылатеш, 56), Ильин (Кожушко, 81), Волков, Костышин (Рябов, 69), Нехтий

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