Один из пассажиров автобуса, попавшего в ДТП 28 сентября на трассе Киев-Одесса вблизи Умани, скончался в больнице. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на представителя полиции Черкасской области Дмитрия Грищенко.

Правоохранитель также назвал окончательное число пострадавших в масштабной аварии: 11 человек.

Напомним, 28 сентября автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). Как предварительно установила полиция, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

Ранее "Страна" сообщала о ДТП в Броварском районе Киевской области, в котором сотрудник управления полиции охраны за рулем автомобиля наехал на остановку общественного транспорта. В результате одна женщина погибла, еще два человека получили травмы.