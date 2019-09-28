В Харькове астрономы зафиксировали небесное тело, которое образовалось за пределами Солнечной системы. Об этом сказано в сюжете "5 канала".

Изначально ученые полагали, что данный космический объект является опасным астероидом, но оказалось что это лишь комета. Комету, которая вошла в Солнечную систему, заметили в конце августа этого года. Но только сейчас украинские ученые доказали, что это не опасный объект.

Сообщается, комета движется со скоростью около 150 тысяч км/час, что превышает аналогичные показатели для космических тел из Солнечной системы.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA показали самую яркую комету 2018 года. Фото.

Также над Землей пролетел астероид, который оказался ближе, чем Луна .