Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября, снял 7 фильмов в качестве режиссера.
"Страна" вспомнила самые известные цитаты из этих картин, которые несколько поколений зрителей использовали в качестве крылатых фраз.
"Обыкновенное чудо" (1978)
- "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
- "Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь".
- "От всей души поздравляю вас. Царствия вам небесного".
- "Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду".
- "Плаху, палача и рюмку водки. Водку — мне, остальное — ему".
"Тот самый Мюнхгаузен" (1979)
- "Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить".
- "Будучи в некотором нервном перевозбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами: "На волю, всех на волю!"
- "Мы уехали в свадебное путешествие. Я - в Турцию, она - в Швейцарию, где и жили три года в любви и согласии".
- "Сегодня по расписанию у нас война с Англией"
- "Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!"
- "Война — это не покер! Ее нельзя объявлять когда вздумается! Война — это… война!"
- "Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода".
- "Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь господа, улыбайтесь".
"Дом, который построил Свифт" (1982)
- "Какой же вы великан? Это я опустился".
- "Небо над Ирландией - это часть Ирландии, и принадлежит оно... Англии".
- "Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой".
- "Ежедневный прием алкоголя очищает твою башку от ненужных мыслей".
- "Свифт нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрее - он нанял зрителей".
- "Эти эрудиты так и норовят в каждой эпохе нацарапать что-нибудь на стене. А потом историки гадают, откуда в XVIII веке мог появиться фломастер!"
"Формула любви" (1984)
- "- Хорошо-то как, Машенька! – Я не Машенька. – Все равно хорошо".
- "Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы".
- "А голова – предмет темный и исследованию не подлежит".
- "- У вас в Италии мята есть? – Откуда у них мята? Видел я их Италию на карте – сапог сапогом".
- "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может".
- "Хочешь большой, но чистой любви? Приходи на сеновал"
- "Зачем нам кузнец? Что я лошадь, что ли? Нам кузнец не нужен!"
- "И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли".
- "Погодите вы, батенька, с портретом, дайте ему со скульптурой разобраться".
- "Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе".
- "Вчера попросил у ключницы три рубля – дала, мерзавка, и не спросила, когда отдам".
- "Коли доктор сыт, так и больному легче".
- "Хороший человек… солонку спер и не побрезговал".
- "Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском".
"Убить дракона" (1988)
- "Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"
- "Болен всеми нервными и психическими заболеваниями, и еще тремя, неизвестными до сих пор".
- "Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния".
- "Лучший способ избавиться от дракона — это иметь своего собственного".
- "Дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Так учили.
- Всех учили, но почему ты оказался первым учеником?"
Ранее "Страна" сообщала детали прощания с режиссером.
Мы также приводили слова журналиста Айдера Муждабаева, что он не будет скорбеть по Марку Захарову.
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