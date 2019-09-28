Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября, снял 7 фильмов в качестве режиссера.

"Страна" вспомнила самые известные цитаты из этих картин, которые несколько поколений зрителей использовали в качестве крылатых фраз.

"Обыкновенное чудо" (1978)

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".

"Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь".

"От всей души поздравляю вас. Царствия вам небесного".

"Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду".

"Плаху, палача и рюмку водки. Водку — мне, остальное — ему".

"Тот самый Мюнхгаузен" (1979)

"Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить".

"Будучи в некотором нервном перевозбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами: "На волю, всех на волю!"

"Мы уехали в свадебное путешествие. Я - в Турцию, она - в Швейцарию, где и жили три года в любви и согласии".

"Сегодня по расписанию у нас война с Англией"

"Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!"

"Война — это не покер! Ее нельзя объявлять когда вздумается! Война — это… война!"

"Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода".

"Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь господа, улыбайтесь".

"Дом, который построил Свифт" (1982)

"Какой же вы великан? Это я опустился".

"Небо над Ирландией - это часть Ирландии, и принадлежит оно... Англии".

"Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой".

"Ежедневный прием алкоголя очищает твою башку от ненужных мыслей".

"Свифт нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрее - он нанял зрителей".

"Эти эрудиты так и норовят в каждой эпохе нацарапать что-нибудь на стене. А потом историки гадают, откуда в XVIII веке мог появиться фломастер!"

"Формула любви" (1984)

"- Хорошо-то как, Машенька! – Я не Машенька. – Все равно хорошо".

"Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы".

"А голова – предмет темный и исследованию не подлежит".

"- У вас в Италии мята есть? – Откуда у них мята? Видел я их Италию на карте – сапог сапогом".

"Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может".

"Хочешь большой, но чистой любви? Приходи на сеновал"

"Зачем нам кузнец? Что я лошадь, что ли? Нам кузнец не нужен!"

"И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли".

"Погодите вы, батенька, с портретом, дайте ему со скульптурой разобраться".

"Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе".

"Вчера попросил у ключницы три рубля – дала, мерзавка, и не спросила, когда отдам".

"Коли доктор сыт, так и больному легче".

"Хороший человек… солонку спер и не побрезговал".

"Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском".

"Убить дракона" (1988)

"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"

"Болен всеми нервными и психическими заболеваниями, и еще тремя, неизвестными до сих пор".

"Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния".

"Лучший способ избавиться от дракона — это иметь своего собственного".

"Дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Так учили.

- Всех учили, но почему ты оказался первым учеником?"

Ранее "Страна" сообщала детали прощания с режиссером.

Мы также приводили слова журналиста Айдера Муждабаева, что он не будет скорбеть по Марку Захарову.