Опубликовано видео задержания российской известной актрисы Натальи Бочкаревой. Как сообщает Рен ТВ, у звезды сериала "Счастливы вместе" изъяли наркотики - кокаин.

На записи видно, что актриса четко называет, кем она является, а также подробно рассказывает правоохранителям, где именно у нее спрятаны наркотики.

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин", - рассказывает актриса.

На вопрос, где находится кокаин, она отвечает: "Здесь, во мне".

Напомним, что звезду сериала "Счастливы вместе" Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах.

Также в полиции сообщили детали задержания звезды "Счастливы вместе" с кокаином.