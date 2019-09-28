Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что спасены трое членов экипажа попавшего в шторм судна Bourbon Rhode, среди них двое - это украинцы. Об этом дипломат сообщает в своем Twitter.

Представитель МИД сослался на сведения, поступившие от судовладельца.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в микроблоге.

Скриншот: Twitter/ vasylkyrylych

Как ранее передавала "Страна", что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode". Среди членов его экипажа были граждане Украины.

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