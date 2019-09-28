Днем 28 сентября в парке Долгинцевского района Кривого Рога застрелился мужчина. Об этом сообщает сайт криворожского телеканала "Первый городской".

Самоубийцу, которому на вид больше 75 лет, нашли на лавочке в парке. Он сидел на парковой скамейке, затем достал травматическое оружие и выстрелил себе в голову.

Фото: one.kr.ua

Информацию о суициде подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося. На месте самоубийства работают патрульные и следователь.

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