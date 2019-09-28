В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ заявили, что новые правила противопожарной безопасности не запрещают россиянам курить на балконах, а только предупреждают об ответственности. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в МЧС утверждали, что на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц будет запрещено использовать открытый огонь. А к нему в министерстве отнесли и зажженную сигарету.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - пояснили в ведомстве.

Чиновники заверили, что к ответственности будут привлекаться во основном те курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара.

Новые правила противопожарной безопасности начнут действовать в России с 1 октября 2019 года. За их нарушение физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей (около 1900 грн), если возникнет пожар.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Хмельницком в огне, вспыхнувшем из-за зажженной сигареты, погиб мужчина.

Ранее из-за неосторожного курения в Чернигове загорелась целая пятиэтажка.