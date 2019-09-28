В пятницу, 27 сентября во Львове полицейские нашли тело подростка, который упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где в течение нескольких лет не проводились никакие работы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Труп ребенка нашли улице Тракт Глинянский. Была срочно вызвана карета "скорой помощи", но от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался 13-летний житель города Винники.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что под Николаевом ребенок нашел своих родителей повешенными на чердаке.

Также в Чернигове годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб на месте.