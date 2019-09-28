При задержании российской актрисы Натальи Бочкаревой полиция нашла пакетик с кокаином. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

"По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования отказалась, а при себе у нее нашли пакетик с магическим белым веществом", - говорится в сообщении.

Наркотики у артистки изъяли. Начато уголовное дело, Бочкаревой ачестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

При этом концертный директор актрисы утверждает, что данная информация является недостоверной. Якобы Бочкарева только что вернулась с гастролей по дальнему востоку, открывала выставку картин в Благовещенске. Сама актриса все также отрицает.

Напомним, звезду сериала "Счастливы вместе" задержали в Москве с кокаином в трусах.

Также нападающего сборной России по хоккею Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин. Видео.