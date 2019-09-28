Участник треш-метал-группы Suaka из Индонезии Джон Моллюск превратил выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН в метал-композицию. Ролик с песней появился на YouTube-канале музыканта.

Моллюск изменил голос Тунберг, добавив характерный для металлической музыки прием - напоминающий рычание гроулинг. Также он наложил на выступление тяжелые гитарные риффы.

В результате слова Тунберг "люди страдают, люди умирают" и "мы на пороге массового вымирания" стали звучать куда более зловеще.

Видео: YouTube/ John Mollusk

На момент публикации новости ролик успел собрать более 1,6 млн просмотров.

Напомним, Тунберг произнесла воинственную речь в ООН и в одночасье стала мемом 23 сентября.

Семья юной активистки связана с музыкой. Мать девочки, оперная певица Малена Эрнман, принимала участие в Евровидении-2009.